Qual a diferença entre ser católico e ser cristão? A crença é a mesma?

Mas no todo, sua doutrina é muito semelhante à da Igreja Católica: preserva os sete sacramentos e o uso de vestes litúrgicas nos seus cultos.

Cristãos anglicanos

Os cristãos anglicanos (episcopais) estão basicamente nos EUA e na Inglaterra. Eles se separaram da Igreja católica em 1534, quando Henrique 8º assumiu a sua chefia no lugar do papa.

Mantiveram uma certa semelhança com a Igreja católica, mas não têm a sucessão apostólica válida.

Apesar de surgir no momento histórico do luteranismo, ela tem mais em comum, na sua liturgia, com o catolicismo do que com o protestantismo. Esta Igreja também sofreu divisões, portanto há o grupo da Igreja Alta e o da Igreja Baixa, que diferem quanto à maneira de realizar seus cultos e de se expressar.

Os preceitos anglicanos estão ordenados no Livro de Oração Comum, nos ordinais originários dos séculos 16 e 17, nos 39 Artigos de religião da Igreja da Inglaterra, nos quais está contido o resumo da crença anglicana, e mais sinteticamente no Quadrilátero de Lambeth-Chicago de 1886-1888, texto em que estão inscritos os princípios essenciais do anglicanismo histórico, entre eles a busca da unidade da Igreja Cristã.