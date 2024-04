O que se sabe sobre acidente com Porsche que matou motorista de app em SP

Empresário negou fuga

Fernando Sastre de Andrade Filho conduzia o Porsche que bateu na zona leste de São Paulo Imagem: Reprodução/TV Globo

No depoimento, na terça (2), o jovem contou aos policiais que foi a um clube de pôquer na Rua Marechal Barbacena, no Tatuapé, por volta das 23h de sábado (30). Ele estava acompanhado de um amigo de 22 anos.

Os dois teriam ficado no local até 2h de domingo. No trajeto até a casa do amigo, Andrade Filho relatou que trafegava com seu Porsche no sentido Radial Leste quando "viu a luz de freio de um veículo à frente acender e ao tentar desviar", colidiu com ele.

Ele negou que tenha fugido do local do acidente. Disse que foi o "último a sair do local com sua mãe" e que seu amigo e Viana já haviam sido socorridos.

'Por que liberaram?'

A Polícia Militar de São Paulo disse que vai averiguar "possível erro operacional" que causou a fuga do motorista. A Corregedoria apura a conduta dos agentes que permitiram a saída de Andrade Filho do local. A Ouvidoria enviou ofícios para cobrar imagens de câmeras do local e dos equipamentos corporais dos policiais envolvidos.