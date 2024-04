Motorista de Porsche nega ter bebido e diz que estava acima da velocidade

Condutor negou fuga e disse que foi retirado do local do acidente por sua mãe com autorização dos PMs. Ele disse que sentia "muitas dores", mas não especificou onde. Ao deixar o local, o condutor foi levado direto para a sua casa. Em nota, a defesa de Fernando já havia negado fuga do local do crime.

Fernando disse que tinha ido a um clube de poker antes da colisão. Ele negou ter consumido bebidas alcoólicas ou drogas, mas disse que seu amigo, que estava no carona do Porsche no momento do acidente, havia bebido quando ambos jogavam cartas.

Condutor diz que mãe não o levou depois ao hospital porque estaria recebendo ameaças. A Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão temporária dele feito pela Polícia Civil, que investiga o caso.

Defesa diz ser "prematuro" julgar as causas do acidente. Os advogados Carine Acardo Garcia e Merhy Daychoum defendem que suposições não devem ser realizadas, já que os laudos periciais não foram concluídos. "Todas as circunstâncias do acidente serão devidamente apuradas no curso da investigação, com a mais ampla colaboração de Fernando", diz a nota enviada pela defesa.