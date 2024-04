Justiça nega prisão de motorista de Porsche; condutor não fugiu, diz defesa

Os advogados alegam que Fernando não fugiu do local. Eles citam que, como já havia sido prestado socorro às outras vítimas, o condutor da Porsche foi "devidamente qualificado pelos policiais militares de trânsito, tendo sido liberado pela PM para que fosse encaminhado ao hospital".

Defensores citam "necessidade de resguardo do cliente" após o acidente. Garcia e Daychoum argumentaram que o cliente se resguardou em razão do receio de sofrer linchamento, apontando a ocorrência de "linchamento virtual" contra Fernando, bem como pelo "choque causado pelo acidente e pela notícia do falecimento da vítima".

A defesa argumentou ainda que Fernando se apresentou espontaneamente na sede do 30º Distrito Policial em São Paulo na tarde desta segunda. "Pôde, então, prestar depoimento, apresentando sua versão dos fatos." Apesar disso, ele se apresentou à polícia após mais de 38 horas após ter deixado do local do acidente.

Fernando vai colaborar com a investigação, diz a nota enviada pela defesa. "Todas as circunstâncias do acidente serão devidamente apuradas no curso da investigação, com a mais ampla colaboração de Fernando".

Defesa diz que vai procurar família da vítima. Advogados falaram que objetivo é prestar "solidariedade" e oferecer assistência necessária. "Obviamente, a perda não será reparada, mas minimamente prestaremos amparo necessário neste momento de tal fatalidade", finalizaram.

Entenda o caso

Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor do Porsche que colidiu contra um Sandero e matou um motorista de aplicativo na capital paulista, foi liberado da delegacia na noite desta segunda-feira (1º) após prestar depoimento. Ele deixou o local acompanhado dos advogados e foi embora em um BMW.