Vídeo mostra motorista de Porsche momentos antes de colisão em São Paulo

Câmeras de segurança flagraram Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor do Porsche que colidiu contra um Sandero e matou um motorista de aplicativo na capital paulista, saindo de uma casa de poker momentos antes da batida.

O que aconteceu

Fernando saiu do estabelecimento com uma mulher às 2h13 do dia 31 de março. A dupla parece discutir ao lado do Porsche e é seguida por mais duas pessoas, que conversam com eles — uma delas era Marcus Vinícius, que estava no veículo no momento da colisão. As imagens foram divulgadas pelo SBT e obtidas pelo UOL.

Às 2h15, Fernando entra no carro. Alguns segundos depois, a mulher que o acompanhava chega a abrir a porta do veículo, mas logo a porta é fechada novamente. O grupo volta a conversar por alguns minutos até que Marcus entra no Porsche ao lado de Fernando.