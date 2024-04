Caso Porsche: 'Clamor público' não justifica, disse juíza ao negar prisão

Ocorre que, no caso em tela, a autoridade policial sequer narrou a necessidade da prisão pela qual representou, limitando-se a sustentar a gravidade dos fatos e o clamor público por Justiça. Não esclareceu a representante porque a medida cautelar seria necessária para as investigações, tampouco mencionou não ter o indiciado residência fixa ou não ter esclarecido sua identidade. Aliás, a qualificação do indiciado está exposta nos autos.

Fernanda Helena Benevides Dias, juíza

A magistrada também citou o fato de o motorista ter ido espontaneamente à delegacia. Andrade Filho se apresentou à polícia quase 40 horas após ter fugido do local do acidente. "[Andrade Filho] Se colocou à disposição para esclarecimentos necessários, não tendo sido trazido nada de concreto que indicasse que ele estaria colocando as provas acima mencionadas em risco", avaliou Fernanda Helena.

Existência ou não de indício de dolo 'carece de maiores apurações', entendeu a juíza. Andrade Filho foi indiciado por homicídio doloso (quando há intenção de matar). Para o delegado, ele usou o carro como arma. Ele também deve responder por fuga do local do acidente e lesão corporal, este último em razão dos ferimentos sofridos pelo passageiro que estava com ele no Porsche. Inicialmente, o caso havia sido registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

O fato de se evadir do local do acidente, indubitavelmente, torna os fatos mais graves (...), mas não basta para, neste momento prematuro das investigações, atestar a existência de indícios de dolo.

Fernanda Helena Benevides Dias, juíza

O que se sabe sobre o caso

Acidente aconteceu na madrugada de domingo (31) na avenida Salim Farah Maluf. Testemunhas contaram à polícia que Andrade Filho fez uma ultrapassagem em alta velocidade, perdeu o controle e colidiu com traseira de um Sandero.