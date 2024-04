Pai suspeito de assassinar a filha é morto por detento em prisão de SP

Wellington teria assediado o companheiro de outro detento, segundo a emissora. O assédio teria ocorrido dentro da enfermaria, onde o suspeito estava em razão de uma reforma na cela dele. Uma briga teria começado na sequência, e Wellington foi asfixiado pelo companheiro do detento assediado.

SAP confirmou que Wellington foi asfixiado após um desentendimento. "Eram 20h quando servidores ouviram pedidos de socorro vindo do local que o preso habitava. A equipe removeu outros detentos do ambiente e levou Wellington para o pronto-socorro da região, onde foi constatado o óbito", informou a Secretaria da Administração Penitenciária ao UOL.

Secretaria diz que abriu apuração preliminar para checar as circunstâncias da morte. A direção do presídio diz que tenta contato com os familiares de Wellington para comunicar o falecimento.

O caso foi registrado como homicídio pelo 91º Distrito Policial (Ceasa). Como o nome do preso suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa dele para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

O corpo de Rayssa Rosas, de 18 anos, foi encontrado carbonizado. Ele estava em um buraco na alça de acesso da avenida 23 de Maio, no centro de São Paulo.