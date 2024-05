Filhote de porca vira xodó em abrigo de Porto Alegre: 'Trato como filha'

Espaço também recebe doações. Por conta da localização, em uma área central da cidade, o Cete se tornou um grande centro de recolhimento e de distribuição de doações. Dali, os mantimentos abastecem os desabrigados que estão no local e ainda de outros pontos da cidade. Em um prédio são armazenadas roupas; em outro, itens de higiene pessoal; e num terceiro, alimentos — com exceção de marmitas.

Banho às 5h. A recicladora Cinara da Luz Salles, 43, explica que a água para banho é racionada e, por conta disso, ela acorda de madrugada para se lavar. "É um costume já meu acordar cedo, os outros só levantam na hora do café."

"Tortura psicológica jamais vista", diz Cinara. Cinara já está há sete dias no Cete e diz que não aguenta mais. "É complicado tu morar longe da tua casa e ficar pensando no que tu vai encontrar quando voltar lá. Aqui é bem complicado conviver com um monte de gente, cada um tem suas manias. Mas o tratamento daqui está sendo muito bom, mas nada como tu ter a tua casa e a gente vai ter que retornar e reconstruir do zero porque eu perdi casa e emprego. Eu perdi uma vida, mesmo sendo pouco a gente vivia bem."

Genro e compadre dela resgataram 20 pessoas em colchão inflável. Maick Soares Moreira, 26, e Michel Chamberlain Ponciano, 36, permaneceram na área alagada, na zona norte de Porto Alegre. E passaram a utilizar o colchão, guardado no fundo de um roupeiro, quando a água já estava no peito.

Idoso foi resgatado quando água já atingia cama em que estava. Erandir Teixeira Martins, 84, mora no bairro Menino Deus e, no meio da enchente, tentou se abrigar em cima de sua cama. Mas a água avançou rápido. "Quando a luz caiu eu pensei: e agora?". Logo após, ele acabou resgatado.

"Por mim ficava um mês aqui no abrigo", diz o idoso. Ele relata que as condições do local são melhores do que encontra em casa, com refeições regulares e até fornecimento de remédios — como para a pressão, que ele precisa tomar.