Prefeitura de Pelotas (RS) pede para moradores deixarem áreas de risco

A prefeitura de Pelotas, município do Rio Grande do Sul, solicitou aos moradores que evacuem as áreas com risco de inundação.

O que aconteceu

Alerta foi para os bairros de Valverde e Santo Antônio. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a prefeitura alertou que o nível da água nesses locais está subindo com maior velocidade e há chances de inundação.

Moradores devem deixar suas residências e buscar abrigo em locais seguros, informou a gestão municipal. "Localidades dos dois balneários devem evacuar imediatamente! As águas já estão subindo! Não esperem! O ponto de encontro para quem não puder sair do bairro por conta própria é na Kitijolo, na Av. Rio Grande do Sul, 1455", diz o comunicado.