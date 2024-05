Resgate emocionante: relação dos gaúchos com cavalos é antiga e simbólica

O Rio Grande do Sul já contabilizou o resgate de mais de 20 mil animais até o momento, segundo a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Um deles, porém, emocionou o país inteiro: o do cavalo Caramelo.

O animal, que foi localizado em cima de um telhado em meio às enchentes em Canoas, foi resgatado na manhã de ontem (9), de bote. Personalidades como Felipe Neto e Whindersson Nunes se mobilizaram para tirá-lo daquela situação. A mobilização para salvar o equino mostra na prática a relação histórica do povo gaúcho com cavalos.

Entenda a relação dos gaúchos com cavalos

O cavalo faz parte da identidade cultural do gaúcho. Segundo reportagem da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), mesmo que nem todo gaúcho conviva com o animal nos dias de hoje, "o cavalo está ligado à figura do gaúcho de uma maneira indissociável".