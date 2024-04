Chuvas em Pernambuco deixam pelo menos um morto e 65 desabrigados

Petrolina, no Sertão, foi cidade em que mais choveu. Ao todo, 108 milímetros de acumulado de chuva foi registrado no município, informou a Defesa Civil de Pernambuco. Há 65 desabrigados e 44 desalojados no local.

Apesar dos pontos de alagamento no Recife, a Defesa Civil não recebeu registro de ocorrências na região. A previsão é de que o tempo siga de parcialmente nublado a nublado emt todas as regiões do estado, informou a Agência Pernambucana de Águas e Clima.