Governo gastou ao menos R$ 2,3 milhões em recaptura de fugitivos de Mossoró

O governo Lula (PT) gastou ao menos R$ 2,3 milhões na operação de recaptura dos dois presos que fugiram da penitenciária federal de Mossoró (RN).

O que aconteceu

Valor total é ainda maior. Os dados compilados são do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e da Polícia Federal. Foram solicitados pelo UOL por meio de LAI (Lei de Acesso à Informação). O ministério estimou os valores desde 15 de fevereiro, dia seguinte à fuga, até 19 de março, ou seja faltam números até abril. Na PF, foram de 15 de fevereiro a 27 de março, quando as buscas locais foram encerradas. Também faltam os gastos de PRF e Força Nacional, mas os gastos com os servidores está computado.

Os dois detentos foram presos ontem (4), após 50 dias. Eles foram encontrados em Marabá (PA), a cerca de 1.600 km de Mossoró. Foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima do país e a primeira crise da gestão de Ricardo Lewandowski.