SP: Polícia pede prisão preventiva do motorista do Porsche que matou homem

A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva de Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, condutor do Porsche que colidiu contra um Sandero e matou um motorista de aplicativo na madrugada do último domingo (31).

O que aconteceu

Delegado argumenta que motorista tem "poder aquisitivo elevado" e pode ameaçar ou subornar testemunhas. Nilson Alves, do 30º DP (Tatuapé), afirma no pedido que o homem poderia forjar provas em seu favor e fugir. Andrade Filho vem de uma família de empresários que atua no ramo imobiliário e é sócio em duas empresas, segundo a polícia.

Outro lado: O UOL entrou em contato com a defesa de Andrade Filho e aguarda retorno. Os advogados têm dito que ele não fugiu e só deixou o local com autorização dos policiais militares que atendiam a ocorrência e que é "prematuro" julgar as causas do acidente, já que os laudos periciais não foram concluídos. Ele se apresentou à polícia na tarde de segunda-feira (1º), 38 horas após ter deixado o local do acidente.