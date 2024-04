Porsche: Mãe diz que não levou filho a hospital porque se medicou e dormiu

Mãe de Fernando nega fuga e diz que saiu do local do acidente com autorização da PM ao argumentar que levaria filho ao hospital. Ela disse ainda que o motorista do Porsche antes deu a sua versão sobre a colisão e que ela deixou o número do seu celular com os agentes. Em nota, a defesa de Fernando já havia negado fuga do local do crime. A PM apura possível erro de dois policiais que atenderam a ocorrência, que teriam permitido que o motorista que causou o acidente deixasse o local.

Daniela disse ter ido até a casa de Fernando antes de procurar atendimento médico. Ela disse que mudou de ideia porque a casa do seu filho fica perto do local do acidente. Foi nesse momento que ela disse ter tomado relaxante muscular na casa do filho porque "estava muito nervosa". Lá, disse que ela e seu filho decidiram tomar banho porque estavam muito sujos. Fernando, porque estava deitado em via pública após o acidente. E ela, por ter se ajoelhado para socorrê-lo.

Daniela disse ter esquecido celular no carro para explicar por que não atendeu ligações da PM para que o motorista fizesse o teste do bafômetro. Ao retornar as chamadas, disse que o agente queria saber onde ela estava, pois não a havia encontrado no hospital. Em seguida, combinaram que se encontrariam em outra unidade hospitalar. Mas Daniela disse ter desistido de buscar atendimento ao filho para dormir devido ao efeito do medicamento. "Percebi que estava sem condições de pegar o veículo e ir até o hospital", disse.

Os policiais disseram ter ido ao hospital para colher o depoimento e fazer teste do bafômetro, mas foram informados de que ele não deu entrada em qualquer unidade da rede. A polícia foi até a casa da família e tentou contato com mãe e filho por telefone, mas sem sucesso. Em depoimento, Fernando negou ter ingerido bebida alcoólica, mas admitiu que dirigia em velocidade acima do permitido.