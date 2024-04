MP emite parecer favorável a prisão de motorista de Porsche que matou homem

Motorista negou ter bebido e disse que estava "um pouco" acima do limite de velocidade permitido na via, que é de 50 km/h. Um perito ouvido pela coluna de Paula Gama no UOL afirmou que o Porsche estava a mais de 130 km/h.

Namorada de amigo disse que Andrade Filho bebeu e estava 'alterado'. Em depoimento à polícia, ela disse que o homem foi aconselhado a não dirigir pela namorada. Os dois casais jantaram naquela noite e foram a uma casa de pôquer depois. A defesa diz que ele estava alterado por causa da discussão com a namorada. Uma testemunha do acidente diz que o motorista cambaleava e tinha voz pastosa.

O motorista de aplicativo foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde deu entrada com quadro de parada cardiorrespiratória. A morte, segundo o médico que o atendeu, ocorreu devido a traumatismos múltiplos.

Passageiro do Porsche está na UTI e precisou retirar o baço. Ele estava no banco de passageiro do automóvel. Segundo a namorada, Rocha decidiu acompanhar o amigo para que ele não fizesse nada de errado na direção. Ela e a companheira de Andrade Filho estavam em outro veículo.

Mãe do motorista foi ao local do acidente e o levou embora. Daniela Cristina de Medeiros Andrade informou aos policiais que levaria o filho ao hospital devido ao leve ferimento que ele apresentava na região da boca. Eles foram até o local indicado para realizar o teste do bafômetro, mas o motorista não foi encontrado. Em depoimento à Polícia Civil, ela disse que não levou filho a hospital porque se medicou e dormiu.

A Polícia Militar informou que vai averiguar um "possível erro operacional" no caso. A Ouvidoria enviou ofícios para averiguar atuação de agentes envolvidos na ocorrência.