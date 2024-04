Jornalista denuncia descaso após esperar mais de 8 h por voo da Latam em SP

Jornalista disse que estava calor no primeiro avião e passageiros passaram mal. Ele também explicou que os funcionários não ofereceram água aos clientes e houve desencontro de informações, fazendo com que os clientes levantassem e depois voltassem para os seus lugares e colocassem as malas novamente nos devidos espaços.

Empregados da Latam foram extremamente "arrogantes" com os passageiros durante a confusão, declarou o jornalista. O homem explicou que só conseguiu um copo de água após "berrar" com os funcionários e nenhum alimento foi fornecido mesmo após horas de espera.

Conteúdo sobre futebol. Braune faz vídeos de futebol e viajava para acompanhar a liga da UEFA (União das Federações Europeias de Futebol). A expectativa era chegar hoje e poder gravar vídeos também sobre os campeonatos do Brasil em andamento.

Primeiro vídeo do caso divulgado pelo influenciador ultrapassou 1,6 milhão de visualizações no TikTok. Braune fez registro às 3h30 após afirmar que o piloto teria dito que o horário de trabalho dele e dos comissários se excedeu e não poderiam seguir viagem. "Eles [funcionários] basicamente disseram saíam do avião, voltem para o aeroporto e se virem", afirmou, acrescentando que não foi prestado apoio aos clientes lesados. Ele viajava para Madrid para realizar um trabalho sobre a Liga dos Campeões da UEFA.

Eu estou perdendo a viagem mais importante da minha vida, em termos de trabalho. Eu vou tomar um prejuízo enorme neste domingo pelos vídeos e conteúdos de trabalho, dos campeonatos aqui do Brasil, que eu não vou poder executar por conta de todo esse transtorno físico e mental que a gente está passando. É absolutamente surreal, um dos mais absurdos que vi na minha vida. Hoje eu acordei absolutamente feliz porque ia fazer a viagem dos meus sonhos e neste momento eu só quero voltar para a minha casa e não fazer mais nada.

Daniel Braune, em vídeo

Às 12h deste domingo, Braune comentou que estava acordado por mais de 24h. Ele disse que a empresa com quem ele faz o trabalho comprou novas passagens para que pudesse viajar o quanto antes. Apesar disso, ele informou que não poderia assistir e gravar os conteúdos das finais dos campeonatos estaduais, o que provocou um "prejuízo financeiro enorme" para os seus canais.