Foragido suspeito de matar menina de 6 anos em briga de trânsito é preso

Um homem de 44 anos suspeito de matar a menina Melissa Maria Ribeiro, de seis anos, durante uma briga de trânsito, foi preso preventivamente ontem (6), mais de dois meses depois do crime.

A informação da prisão foi confirmada ao UOL neste domingo (7) pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Relembre o caso

Melissa foi atingida com um tiro no rosto em 21 de janeiro, após ser baleada dentro do carro em que estava com a família na rodovia Fernão Dias, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.