Vídeo: 6 pessoas e um cachorro são resgatados de barco que afundou no Pará

Um barco naufragou neste sábado (6) em Abaetetuba, no interior do Pará.

O que aconteceu

Seis pessoas e um cachorro estavam a bordo da embarcação de médio porte. De acordo com a prefeitura de Abaetetuba, o barco transportava cabos de vassouras.

A embarcação ia em direção a Belém. Ainda segundo a prefeitura, o barco, com nome de "Proteção de Deus", saiu do município de Anajás, na Ilha de Marajó, e naufragou no fim da tarde deste sábado, próximo à Ilha do Capim, no Rio Tocantins.