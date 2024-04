Jogador do Flamengo é assaltado na saída do Maracanã, mas recupera objetos

O jogador Matheus Gonçalves, do Flamengo, foi assaltado na saída do Maracanã na noite de domingo (7). Ele recuperou os pertences.

O que aconteceu

Matheus estava com a família e foi roubado perto da Mangueira, na zona norte do Rio. Ele diz que ladrões abordaram seu carro e o ameaçaram com um fuzil.

Eles voltavam do Maracanã após o Flamengo vencer o Campeonato Carioca. Ninguém ficou ferido.