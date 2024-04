Nunes indica interventores de empresas de ônibus que seriam ligadas a PCC

Foram R$ 748 milhões para Transwolff e R$ 81,1 milhões para a UPBUs, segundo relatório do Ministério Público de São Paulo, obtido pelo UOL.

Em março, passageiros quebraram equipamentos do Terminal Varginha por causa do atraso na partida do ônibus da Transwolff. Na ocasião, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que os problemas com a empresa estão acontecendo de forma recorrente. A empresa admitiu não estar oferecendo um serviço dentro dos padrões ideais.