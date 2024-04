Acolhimento a criança em situação de rua deve incluir família

As pessoas ficam circulando entre os diversos centros de acolhida e não conseguem sair. Por outro lado, temos algumas pequenas iniciativas que têm sido muito bem-sucedidas na moradia para pessoas em situação de rua. Elas permitem que as famílias continuem juntas, que as mães consigam ficar com seus filhos, é muito difícil para a mãe criar uma criança em um centro de acolhida.

Laura Salatino, coordenadora do polo de São Paulo do Colaboratório Nacional da PopRua da Fiocruz

A reportagem procurou o Ministério dos Direitos Humanos, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto. O espaço continua aberto.

*Reportagem feita com o apoio do Fellowship 2023 sobre primeira infância do Dart Center for Journalism & Trauma da Columbia Journalism School.