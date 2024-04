PI: Roubo de celular cai 44% após ação da polícia recuperar 6.000 aparelhos

Como funciona

O setor de inteligência da polícia desenvolveu tecnologias para ajudar no combate ao crime. Foi criado um programa para rastrear os aparelhos a partir de informações obtidas com a colaboração de operadoras de telefonia móvel. Ordens judiciais obrigam as empresas a fornecer informações sobre abertura de novas linhas em aparelhos irregulares. Com esse banco de dados que inclui o IMEI — o "chassi" de cada aparelho"—, a polícia consegue saber onde e com quem está cada telefone.

A ideia surgiu em 2023, com a análise do ciclo pelo qual passa um celular roubado. Ele se inicia no assalto ou no furto, passa pelo lojista que recebe o produto e termina na compra dos smartphones roubados pelo consumidor final.

A partir daí, as autoridades passaram a atuar em três frentes:

Realização de blitzes com busca pessoal, busca veicular e verificação do IMEI do celular. Um aplicativo criado e instalado nos celulares de todos os policiais do Piauí possibilita consultas para verificar se os aparelhos têm restrição de roubo ou furto, por meio de uma foto do IMEI. Em apenas um fim de semana, foram recuperados 50 celulares roubados por meio das blitzes. Intimações em massa via Whatsapp para quem está com celular com restrição. Essas pessoas são chamadas à polícia para devolver os aparelhos. A intimação é feita por meio de um número com selo de verificação da Secretaria de Segurança Pública. Se o portador do aparelho comprovar que também é uma vítima, o celular é apreendido, mas a pessoa não responde criminalmente por estar com ele. Operações em lojas físicas e virtuais que realizam a compra e a revenda de aparelhos roubados. Desde o ano passado, mais de 80 lojas tiveram suas atividades econômicas suspensas, e mais de 30 donos foram presos preventivamente. Como a polícia só pode apreender mercadoria fruto de roubo, a Receita Federal também participa das ações, em busca de produtos sem comprovante de pagamento dos impostos de importação. Em uma única loja, o prejuízo foi de R$ 1,5 milhão.

Aparelhos foram recuperados em outros estados. Em conjunto com a Polícia Civil de outros estados, as forças de segurança também recuperaram celulares roubados no Piauí que estavam sendo comercializados no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Roraima, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pará.