Quem é Cebola, chefe do PCC suspeito de elo com empresa de ônibus

A Polícia Militar encontrou na manhã de ontem (9) nove armas na casa de Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, apontado como líder do PCC que continua foragido. A Operação Fim da Linha, deflagrada nesta terça, mira empresas de ônibus de São Paulo suspeitas de ligação com a facção criminosa.

Quem é Cebola

Cebola é apontado pela polícia como dono de ao menos 56 ônibus da UPBus Qualidade em Transportes S/A. A empresa fica no bairro do Limoeiro, na zona leste.

No mesmo endereço da empresa, Cebola foi preso por PMs com R$ 150 mil em espécie e quase meia tonelada de maconha em 2012. Segundo os PMs, ele escondia a droga em um veículo estacionado na garagem da cooperativa. Ele usava os nomes falsos de Rodrigo Martins Santana e Márcio Barbosa Santos, de acordo com a polícia.