Sucuri de 3 metros em cima de muro é resgatada pelos Bombeiros no MT; veja

Bombeiros também divulgaram imagens do resgate do animal. As imagens publicadas mostram o momento em que ela é capturada e, posteriormente, solta em uma margem de rio nas proximidades.

"Os Bombeiros Militares realizaram a captura da serpente com uso do cambão e recipiente de contenção o animal que, aparentemente, estava saudável foi devolvido ao seu habitat natural, fora do perímetro urbano", completa a nota dos Bombeiros.