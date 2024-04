Trem atinge mãos de passageiro no metrô de SP: 'Não morri por centímetros'

O publicitário Gabriel Campagnac, de 34 anos, levou um susto quando voltava para casa no final da tarde de segunda-feira (8), na estação Palmeiras-Barra Funda do metrô de São Paulo. O trem atingiu as mãos dele quando deixava a estação.

O que aconteceu

Gabriel compartilhou o caso em uma publicação no X. As fotos mostram as duas mãos ensanguentadas. "Ontem, por conta da multidão e da porta que não funciona, eu esbarrei no metrô em movimento. Mas o que me assusta é que eu não morri por alguns centímetros, ou o trem poderia ter levado minha mão inteira", escreveu.

O publicitário contou ao UOL que quase embarcou no trem, que acabaria o atingindo depois, mas estava muito cheio. Então, ele preferiu aguardar pelo próximo. "Quando fui chegando perto da porta, ela sinalizou que ia fechar, então, esperei pelo próximo trem", disse.