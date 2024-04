Felipe Neto: 'O que a extrema direita quer é STF cada vez mais duro'

"Por que a extrema direita luta contra todo o Projeto de Lei que regulamente a internet? Porque todos esses projetos proíbem a barbárie, proíbem o que a extrema direita faz todos os dias. Criam consequências jurídicas para o que a extrema direita faz. É por isso que 'bolsonaros' e 'olavos de carvalhos' vão lutar contra, vão dizer que é censura. Porque esses projetos vão tirar dessas pessoas o poder de mentir, de manipular e divulgar a informação caluniosa. Aí, o que sobra para a extrema direita, se ela não pode mentir? Nada. Ela sai do debate", completou.

Multibilionário assume papel patético e vexaminoso

Ainda durante a entrevista, Felipe Neto afirmou que o multibilionário Elon Musk tem feito um papel vexaminoso publicamente e acusou a sua rede social, a plataforma X (antigo Twitter), de ser fundamentada na mentira e na difamação.

O Twitter é fundamentado em mentira, calúnia e difamação, anular completamente provando que é mentira. É simples de provar que são mentirosos. É uma vergonha que um multibilionário se proponha a um papel tão patético, tão vexaminoso). Felipe Neto

Musk atacou Moraes em publicações no X e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil. O bilionário questionou o ministro do STF sobre a razão de "tanta censura no Brasil". Ele fez o comentário em uma postagem no perfil oficial de Moraes na plataforma.