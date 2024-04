Escola diz que alunos foram alvo de racismo durante partida de futsal no DF

Embora tivessem diversos responsáveis no local, nenhuma providência efetiva e adequada foi adotada pelos prepostos do Colégio Galois que estavam presentes nas instalações do ginásio. Importante destacar que os alunos 'agressores' encontravam em sua maioria uniformizados, ou seja, estavam sob a guarda e responsabilidade do Colégio Galois que, neste caso, mostrou-se conivente com a situação humilhante e vexatória vivida pelos alunos da Escola Fátima. É inadmissível que em pleno século XXI, ainda tenhamos que presenciar atos tão repugnantes como os que foram direcionados aos nossos atletas. O preconceito racial e social não deve ter espaço em nenhum ambiente, especialmente em uma escola, onde os alunos devem ser ensinados a valorizar a diversidade e a promover o entendimento mútuo.

Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima, em comunicado

Outro lado

Escola denunciada diz que abriu investigação interna. O Colégio Galois publicou uma nota em que lamenta o ocorrido e diz não ser conivente com o racismo. Além disso, informaram que pretendem identificar os envolvidos e aplicar "medidas disciplinares".