SP: Empresa suspeita de elo com PCC ganhou gestão de novos ônibus aquáticos

Segundo o prefeito, "é muito complicado" se criar "ilações" sobre o tema. Ele disse também que a suposta ligação das empresas com o PCC é citada há anos pelos órgãos de investigação.

O pré-candidato à reeleição visitou as garagens das empresas nos últimos dias, após a intervenção da prefeitura. Em vídeo publicado nas redes sociais, Nunes elogiou o serviço ofertado pela UPBus e a Transwolff. Funcionários da SPTrans, presentes na gravação, também fizeram comentários positivos.

Não dou o dinheiro para a empresa do PCC. Eu remunero um serviço contratado para transportar os passageiros. Houve uma licitação, 32 empresas ganharam, elas estão com um contrato com a prefeitura, transportam as pessoas e me cabe fazer o pagamento. Agora, se ela é ligada ao PCC, se não é, se a pessoa cometeu algum crime, quem tem que investigar é o Ministério Público e a Polícia Civil, apresentar as provas ao judiciário e ser condenada.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Investigações mapearam dinheiro

Entre os presos na operação do MP está Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como "Pandora", dono da Transwolff. Ele atua no setor de transportes desde a década de 1990.

Pacheco foi preso em 2006 suspeito de financiar uma tentativa de fuga de presos ligados ao PCC com dinheiro da Cooper Pan. Trata-se de uma das principais cooperativa de transportes, que deu origem à Transwolff. As informações foram divulgadas pelo colunista do UOL Josmar Jozino em 2022.