MP denuncia 29 em duas empresas de ônibus de SP suspeitas de elo com PCC

Além deles, o MP-SP denunciou os sócios Cícero de Oliveira, Moisés Gomes Pinto e Carlos Couto Ramos; o ex-sócio Reginaldo Gonçalves da Silva; Jeová Santos da Silva, do escritório de contabilidade de Joelson; e os advogados José Nivaldo Souza Azevedo e Lindomar Francisco dos Santos.

Segundo o MP-SP desde 2008, os denunciados se associaram por meio do grupo Cooperpam (Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos em Transportes de São Paulo) e se apropriaram das cotas e dos bens móveis e imóveis dos cooperados.

A denúncia diz que os cooperados sofreram ameaças e, para não perder as permissões no transporte público, foram obrigados a migrar para a Tranwolff e a atender as exigências dos investigados, inclusive pagando uma taxa semanal de R$ 625,00 em 2015, que depois aumentou para R$ 2.500,00.

R$ 54 milhões ocultados, diz MP

Em janeiro de 2019, diz a denúncia, os investigados ocultaram por meio de uma empresa o aporte de R$ 54 milhões sob a forma de integralização do capital da Transwolff. Segundo o MP-SP, os valores foram provenientes do tráfico de drogas do PCC.

O dinheiro foi convertido em ativos lícitos e utilizados na atividade econômica da empresa, para aumentar o capital social, habilitá-la e capacitá-la para a licitação da prestação do serviço de transporte público urbano na cidade de São Paulo.