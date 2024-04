Como promotores reconstituem a ligação entre PCC e empresas de ônibus

As investigações do MP-SP apontaram que Granada tornou-se o líder da máfia dos perueiros e passou a cobrar uma "taxa de manutenção" no valor de R$ 15 mil de cada condutor que quisesse fazer parte da cooperativa. Ele ficava com R$ 2 mil de cada motorista.

Quem não pagasse o valor e não respeitasse as determinações era ameaçado de morte. O integrante do PCC é investigado pelo desaparecimento de três perueiros, de acordo com MP-SP. A defesa negou a participação dele nos crimes investigados.

A prisão aconteceu em maio de 2003, em uma chácara de Paulínia, acusado de usar a cooperativa para lavar dinheiro do PCC. Mesmo preso na Penitenciária de Araraquara, Granada ainda era apontado como o comandante da máfia dos perueiros.

Ele também é citado como chefe da célula conhecida como "sintonia dos gravatas", o braço jurídico do PCC. Em janeiro de 2019, Granada foi condenado a 30 anos de prisão por associação à organização criminosa.

Preso na Operação Fim da Linha desta terça, Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como "Pandora", dono da Transwolff, atua no setor de transportes desde a década de 1990, com o aparecimento dos perueiros clandestinos na capital.

Pandora já havia sido preso por suspeita de financiar com dinheiro da Cooper Pan, uma das principais cooperativas de transportes alternativos de São Paulo, a tentativa de resgate de um preso ligado ao PCC, em março de 2006. A defesa negou que ele tenha sido mandante ou financiador do resgate à época.