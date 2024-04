Cubano diz que foi manipulado por ex de galerista: 'Não foi por dinheiro'

Presença de outra pessoa no local. Segundo o cubano, ele atingiu Sikkema com quatro facadas. Mas o laudo da perícia mostrou que o galerista sofreu 18 golpes de faca. Para Alejandro Prevez, uma outra pessoa esteve no local, deu mais 14 facadas e pegou o dinheiro que estava guardado na casa.

"A primeira, eu dei com tanto medo, que eu entrei em pânico. Quando eu dei a primeira, ele começou a se defender. Começou a dar chutes, com os seus pés no meu peito. Então, eu dei a segunda, no estômago. A terceira, a quarta foi para imobilizá-lo, porque ele não ficava quieto. Seguia dando golpes, golpes e golpes. Chegou um momento que eu comecei a chorar e depois desci", narrou.

Prevez disse que prefere ser julgado no Brasil. "Se for por preferência, prefiro ser julgado no Brasil, já que para Cuba eu não volto", frisou.

Brent Sikkema foi o "culpado" pela própria morte, segundo o cubano. "Quem mandou foi o Daniel. O instrumento fui eu. Mas quem se matou foi ele mesmo."

Cubano disse que não teve mais contato com Daniel. "Ele tentou entrar em contato comigo. Eu não entrei em contato com ele", disse.

Justiça pede extradição de ex-marido