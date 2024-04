Helicóptero da FAB resgata ucraniano com apendicite em navio; vídeo

Um ucraniano com suspeita de apendicite foi resgatado de um navio em alto-mar e levado a um hospital em Recife (PE). A operação foi realizada pela Força Aérea Brasileira (FAB) na manhã desta terça-feira (16).

O que aconteceu

O homem estava há três dias com dores abdominais, febre e suspeita de apendicite. Ele foi atendido pelos socorristas a bordo do helicóptero e pela equipe de saúde do Aeroporto Internacional do Recife. Em seguida, foi encaminhado de ambulância ao Hospital Jayme da Fonte, na capital pernambucana.

O navio estava a 185 km a leste de Recife. O ucraniano era tripulante de um navio petroleiro que fazia a rota de Ras Tanura, na Arábia Saudita, para o Golfo dos Estados Unidos.