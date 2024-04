Frio vem, mas não dura: quais capitais podem ter as menores temperaturas?

A madrugada e o amanhecer do sábado (20) ainda serão "friozinhos" no Sul do Brasil e em algumas áreas do Sudeste, mas, a partir da tarde, a frente fria começa a se afastar do país, o que pode elevar as temperaturas nas regiões, ainda de acordo com a Climatempo.

Já no domingo (21), a madrugada volta a ser um pouco fria, mas o calor tende a voltar à tarde.

Capitais mais frias

As capitais das regiões Sul e Sudeste poderão registrar as menores temperaturas do ano até agora. São elas: Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES).

A capital mais fria nos próximos dias será Curitiba, com previsão de mínima de 11°C na sexta-feira (19), 13°C no sábado (20), e 16°C no domingo (21).

Em segundo lugar, está Porto Alegre, onde os termômetros devem registrar de quinta-feira a domingo temperaturas mínimas entre 12°C e 14°C.