Frio e fome: 'Fui procurar abacate, caí em cisterna e fiquei preso 4 dias'

O local onde Djalma caiu fica localizado em uma região de mata e distante de outras casas. O lavrador conta que pediu socorro por dois dias. No entanto, percebeu que ninguém o ouviria e decidiu poupar energias para continuar vivo, já que estava sem se alimentar.

A minha sorte foi a água que estava dentro da cisterna. O local tinha muita água mesmo, já que havia chovido nos dias anteriores. Eu passava o dia rezando muito e bebendo dessa água. Mentalizava o tempo inteiro que não era minha hora de partir e que alguém iria aparecer para me resgatar. Foi quando ouvi de Deus, no terceiro dia, que eu sairia daquela situação terrível vivo.

Resgate

Djalma é pai de uma bebê recém-nascida, mas mora sozinho. A família só foi perceber o desaparecimento na quarta-feira à noite, após o lavrador não responder às mensagens no celular.

As mensagens só chegavam, mas ele não visualizava. Então, meu irmão foi até a chácara onde ele mora e encontrou o portão trancado. Meu irmão chamou, gritou, mas ninguém respondeu e ele foi embora. Porém, eu fiquei com aquilo na minha mente, agoniado, não conseguia dormir, sabe? Então, liguei para um amigo do meu tio (Djalma) que mora perto da casa dele para saber se tinham notícias. O amigo disse que também estava preocupado e decidiu ir até a chácara. Lá, ele encontrou a chave na porta, entrou e viu tudo ligado. O celular carregando, as luzes acesas e eu já imaginei que algo tinha acontecido, relata o sobrinho de Djama, Márcio Lima Nascimento, que trabalha como produtor rural.

Márcio Lima conta que foi até o local na quinta-feira (14). Ele e vizinhos vasculharam o terreno e um bananal que fica próximo à chácara, mas não encontraram nada. Então, o sobrinho do lavrador decidiu publicar fotos de Djalma em grupos de redes sociais informando que o tio estava desaparecido.