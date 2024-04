Professor preso em SP por sequestro dava aula na hora do crime, diz escola

Um professor de educação física foi preso hoje (16) acusado de participação em um sequestro, seguido de roubo, em Iguape, no interior de São Paulo. A escola onde ele trabalha, porém, afirma que ele dava aula na capital paulista, a 200 quilômetros do local do crime, no momento do sequestro.

O que aconteceu

Clayton Ferreira dos Santos, 40, foi preso temporariamente. A vítima do crime ocorrido na cidade do Vale do Ribeira, uma mulher de 74 anos, teve R$ 11 mil roubados e reconheceu o professor, que é negro, por uma foto.

Professor lecionava no momento do sequestro, diz defesa. O sequestro aconteceu por volta das 9h do dia 31 de outubro de 2023, segundo boletim de ocorrência. De acordo com a defesa de Ferreira, nesse momento, ele estava dando aula em uma escola na capital paulista.