Vídeo mostra PMs pegando objetos do chão após operação em Paraisópolis

Moradores de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, gravaram PMs coletando objetos do chão após uma operação policial na região terminar com um menino de 7 anos baleado.

O que aconteceu

Grupo de policiais aparece recolhendo objetos e fechando viela com fita de isolamento. Nas imagens, os policiais apontam para coisas no chão, se agacham e as pegam. Não é possível dizer o que são esses objetos.

A SSP disse que "tudo está sendo apurado por meio do IPM (Inquérito Policial Militar) instaurado". O UOL também entrou em contato com a PM de São Paulo, mas ainda não obteve retorno.