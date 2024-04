Brasileiro que fugiu nos EUA abre mão de ser ouvido por Justiça do Brasil

Duas testemunhas prestaram depoimento por videoconferência e três presencialmente. "Ele tem que pagar pelo crime que cometeu aqui no Tocantins, porque está preso nos Estados Unidos pelo crime que cometeu lá", disse Jessica Wemilly Silva Moura, amiga da vítima e uma das testemunhas presentes à audiência.

A instrução processual foi encerrada e segue para o Ministério Público fazer as alegações finais. De acordo com o tribunal, depois será a vez da defesa e, na sequência, o processo volta para o juiz Jossanner Nery Nogueira Luna, titular da Vara Especializada no Combate à Violência contra a Mulher e Crimes Dolosos contra a Vida de Gurupi, que decidirá se o réu será levado ou não a júri popular.

O magistrado já havia adiado a audiência de instrução, marcada inicialmente para outubro de 2023. Adiamento se deu para aguardar o cumprimento da carta rogatória, um instrumento jurídico para comunicação entre as justiças de países diferentes. Audiência foi realizada por meio de um Acordo de Cooperação Internacional entre o Poder Judiciário do Tocantins e a Justiça dos EUA, com o apoio do Ministério da Justiça.

Entenda

Homicídio foi cometido em 2017. Danilo é acusado de assassinar Válter Júnior Moreira dos Reis na cidade de Figueirópolis, a 270 quilômetros de Palmas.

Crime ocorreu em uma lanchonete. Danilo, segundo denúncia, assassinou Válter no dia 5 de novembro de 2017 em uma lanchonete localizada na Praça São João Batista. Ainda conforme a denúncia, o acusado, efetuou seis disparos de arma de fogo em direção à vítima,