Helicóptero do governo de MS com 4 servidores cai após 20 minutos no ar

Um helicóptero da Casa Militar do governo de Mato Grosso do Sul caiu no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (18).

O que aconteceu

Quatro servidores vinculados à Casa Militar estavam a bordo da aeronave, que caiu após ficar cerca de 20 minutos no ar. As informações foram repassadas pela assessoria de imprensa do governo estadual.

Todos os passageiros, sendo dois pilotos e dois tripulantes, sobreviveram. Um dos ocupantes sofreu ferimentos leves, apresentou dores na lombar, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao hospital. Os quatro servidores estão conscientes, segundo a nota.