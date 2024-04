Mais de 100 integrantes do PCC são alvos de mandado de prisão em MG e SP

Os suspeitos planejavam matar um policial penal. A 5ª Vara Criminal já recebeu a denúncia envolvendo os investigados, que responderão por organização criminosa, tráfico e ingresso de aparelhos celulares no sistema prisional.

O que o Gaeco descobriu nas celas

O Gaeco descobriu parte do esquema e organização detalhados da facção dentro dos presídios. Uma incursão foi feita nas salas da ala conhecida como Pavilhão do PCC.

Facção fazia controle de presos faccionados por meio de registros. Havia um ''cara-crachá'' para cada um, com menção ao nome do integrante, data de nascimento, idade, nome da mãe, data e local do batismo, origem da ''quebrada'' e as funções ocupadas.

Membros faziam levantamento das áreas que comandava dentro do local. Por exemplo, venda de drogas, aluguel de quadra de futebol, apostas de partidas e dívidas.

Integrantes eram divididos em núcleos de tarefas. O esquema serve para fazer a divisão de funções e acompanhamento do trabalho pelos superiores. São 23 núcleos, como tabacaria, jogo do bicho, arquivo morto, financeiro, lista negra, disciplina, entre outros.