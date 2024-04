Metade das cidades do Piauí não tem cartório para registrar nascidos

Na grande maioria dos cartórios do interior do estado, o registro civil é agregado às demais especialidades, ou seja, há um cartório único para tudo. E eles têm grandes problemas no que se refere a informática, internet e insumos, e o acervo é muito antigo. Não existe acervo digital, para que o serviço possa ser prestado com maior agilidade.

Valéria Almeida, presidente da Arpen-PI

Carência de serviços públicos. Patrícia Monte, diretora de primeiro atendimento da Defensoria Pública do Estado do Piauí, diz que, ao analisar os casos de pessoas que buscam ajuda no órgão, notam-se fatores ligados à ineficiência do poder público.

Tem casos interessantes em que a Justiça Eleitoral ia para o interior, pressionada por partidos e políticos, para registrar os habitantes e então fazer o registro eleitoral. Eles tiravam várias certidões de nascimento e davam para o povo, mas não registravam as pessoas no livro de registro. As pessoas tinham um papel na mão, mas não estavam completamente oficializadas. A intenção ali era só ter a possibilidade eleitoral.

Patrícia Monte, da Defensoria Pública do Piauí

Valéria também destaca a dificuldade de cartórios em cidades do interior do Brasil conseguirem se sustentar financeiramente.

Não tem rentabilidade suficiente para manter um cartório de registro civil em cada município. Ele não se sustentaria.

Valéria Castro, presidente da Arpen

Mães esperam pais voltarem para registrar as crianças. Patrícia afirma que há casos em que os pais migraram para outras regiões, e as mães preferiram esperar sua volta.