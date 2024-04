Advogada é presa com bilhete de detento com orientações para tráfico no CE

Uma advogada foi presa em flagrante em posse de um bilhete repassado por um preso com orientações para seus comparsas sobre o tráfico de drogas. O caso foi registrado na quinta-feira (18), na Unidade Prisional de Itaitinga 3, na região metropolitana de Fortaleza.

O que aconteceu

A advogada Valner Krislane Procópio dos Santos foi flagrada com o bilhete no bolso após uma visita agendada com o detento, que é seu cliente. O papel "continha anotações de conteúdo criminoso, que versava sobre valores e orientações sobre o tráfico de drogas", segundo a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização) do Ceará.

Bilhete deveria, supostamente, ser entregue a outros traficantes. De acordo com a SAP, o preso Fabrício Mendes de Moraes, membro de uma facção criminosa do Rio de Janeiro com atuação no Ceará, escreveu as orientações no papel e repassou à advogada, que, por sua vez, deveria entregar para os comparsas do detento.