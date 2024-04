Me questionei se prisão injusta foi porque sou negro e pobre, diz professor

Defesa não sabe como a foto do professor foi parar na delegacia de Iguape. Segundo Danilo Reis, advogado de Ferreira, houve um erro no inquérito ao se apresentar a foto do professor.

Polícia só desconfiou que havia um erro após repercussão na mídia. Após o UOL publicar as provas cedidas pela escola onde professor dava aula no dia do crime, o delegado passou a ter outro comportamento, disse Clayton. "Professor não comete crime?", teria provocado um dos agentes.

"Sonhei que estava em casa". Clayton ficou em custódia junto com oito pessoas, em um cômodo apertado e dividindo o espaço. Ele acreditava que tudo se tratava de uma confusão e aguardava ser solto ainda na terça-feira (16).

A primeira coisa que pensei é que eu não ia conseguir ver a minha esposa. Na primeira noite, eu sonhei que estava em casa. Nunca fui preso, nunca passei por isso. No primeiro dia, estava muito confiante, não me deixei abater. Aí a partir do momento em que você não vê o sol, o psicológico bate. Bate tristeza, falta da família, do conforto. O outros presos viam e se perguntavam o que eu estava fazendo lá, 'você é educado', 'você educa, isso não é para você, é uma injustiça contra a sua pessoa'. Eles [outros presos] me colocavam para cima. Eu falei para eles que eu tinha tudo, os relatos, os registros. Aí eles ficaram espantados.

Clayton Ferreira, professor

Professor quer provar sua dignidade. Durante a conversa com a reportagem, Clayton não confirmou se pretende entrar com uma ação civil contra o Estado. Disse que só pensa em voltar a dar aula e provar sua inocência. O UOL questionou a Secretaria de Segurança Pública sobre o andamento do inquérito após os novos fatos. O texto será atualizado quando houver resposta.

Clayton relata já ter vivido situações de racismo.