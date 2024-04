Juiz volta atrás e manda soltar professor acusado de sequestro em SP

Defesa diz que a prisão foi injusta e aconteceu após um grave erro de inquérito. Mais cedo, foram analisadas as circunstâncias em que se deu a prisão, se ela ocorreu dentro dos trâmites legais e se a integridade física do acusado foi violada. Ao UOL Reis disse que o magistrado do Fórum Criminal da Barra Funda "apenas analisou as circunstâncias de praxe" e informou a prisão para a vara de origem, em Iguape.

Graças que surgiu efeito, vamos ver se a gente consegue liberar ele hoje ainda

Danilo Reis, advogado

O tempo decorrido desde o delito, no qual o paciente esteve solto, nenhum óbice ofereceu à investigação, nada indicando que dela tivesse conhecimento, tanto que se submeteu voluntariamente à fiscalização policial de rotina.

Trecho da decisao do desembargador Roberto Porto, concedida às 18h45 desta quarta

Reconhecimento foi feito por foto

Clayton Ferreira dos Santos foi preso temporariamente ontem. A vítima do crime, uma mulher de 73 anos, teve R$ 11 mil roubados e reconheceu o professor, que é negro, por uma foto.

Professor lecionava no momento do crime, diz defesa. O sequestro aconteceu por volta das 9h do dia 31 de outubro de 2023, segundo boletim de ocorrência. De acordo com a defesa de Ferreira, nesse momento, ele estava dando aula em uma escola na capital paulista.