Asfalto de calçada cede, 'engole' carro de lanche e deixa 4 feridos na BA

Parte do asfalto de uma calçada cedeu próximo a um ponto de ônibus na Avenida Centenário, na Barra, em Salvador (BA), e deixou quatro pessoas feridas, nesta segunda-feira (22).

O que aconteceu

O incidente ocorreu por volta das 6 horas de hoje nas imediações do shopping da Barra. Na ocasião, três pessoas compravam lanche do carrinho de um vendedor ambulante e todos despencaram no buraco.

Os quatro ficaram feridos. As vítimas receberam ajuda de outras pessoas que estavam próximas e, em seguida, foram atendidos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).