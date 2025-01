O ano dos Betas: 2025 marca início da geração; entenda o conceito

O ano de 2025 marca uma transição no ciclo demográfico: o início da chamada geração Beta, que se estenderá até 2039.

O que são gerações sociais?

São grupos de pessoas nascidas em um período específico. Elas têm características compartilhadas que são influenciadas pelo contexto histórico, social e econômico.

O conceito foi introduzido pela sociologia. Karl Mannheim, com o trabalho "O problema das gerações", definiu as bases teóricas do tema, destacando como os eventos moldam comportamentos.