Anac investigará influenciadora que fez 'chuva' de dinheiro em helicóptero

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) disse que investigará o caso da influenciadora que jogou dinheiro pela janela de um helicóptero e fez ''chover'' em uma praia de Balneário Camboriú (SC).

O que aconteceu

A Anac abriu um processo para apuração do episódio. A informação foi confirmada ao UOL nesta terça-feira (23). A agência informou que avaliará as medidas cabíveis caso necessário.

A operação com lançamento de objetos precisa de aprovação prévia da Anac e do Comando da Aeronáutica. A autorização também deve ser solicitada à prefeitura e possíveis órgãos envolvidos. A agência explica que o arremesso implica riscos devido aos objetos e ao manuseio do helicóptero.