Casal gay denuncia loja que negou fazer convites; empresa cita heterofobia

Um casal denunciou ter sido vítima de homofobia após uma loja de São Paulo se negar a fazer "convites homossexuais". Nas redes sociais, a empresa disse que tem direito de seguir os princípios cristãos e citou "heterofobia".

O que aconteceu

O casal solicitou um orçamento de convites com o ateliê por meio do WhatsApp. Ao UOL, Henrique Nascimento, 29, que entrou em contato com a loja virtual, contou que o atendimento corria bem até ele citar o nome dos noivos, dois homens. Ele e Wagner Soares, 38, estão juntos há oito anos e sete meses e já são casados, mas planejam realizar a festa para celebrar a união em setembro do ano que vem.

Loja informou que não poderia fazer "convites homossexuais". Na conversa, à qual o UOL teve acesso, após Henrique enviar referências de modelos de convites, o ateliê recomendou que o casal procurasse outra empresa. "Peço desculpas por isso, mas nós não fazemos convites homossexuais. Seria bacana você procurar uma papelaria que atenda sua necessidade", escreveu a responsável pela empresa.