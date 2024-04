Confusão em UPA no DF acaba com feridos e equipamentos destruídos; vídeo

Mãe da criança disse que filho estava com febre alta há três dias. Além disso, afirmou que ele é autista, e que esperavam há uma hora e meia apenas para fazer a triagem. A declaração foi dada à TV Globo.

Vigilante afirma que levou "pedrada". Armando Luís contou que um terceiro homem que estava no local o agrediu com uma pedra, e que usou o cassetete apenas para se defender. "Não acertei, não dei 'cassetetada' em ninguém", afirmou.

Iges-DF "lamenta profundamente" o caso. Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, que administra a UPA, afirmou também que a unidade já opera normalmente e que os prejuízos ainda estão sendo calculados. Leia a nota: