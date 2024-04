Falso professor é preso enquanto dava aula em universidade na Bahia

A Polícia Civil constatou a fraude após entrar em contato com instituições de ensino da região e consultar um sistema de dados curriculares. "As diligências começaram após uma denúncia anônima. Com a confirmação da fraude, conseguimos prender o suspeito enquanto dava aula", disse o delegado Marcos Renato de Lima.

O homem responderá por falsidade ideológica. Ele foi ouvido na delegacia, passou por exames de corpo de delito e está à disposição da Justiça.

Por meio de nota, a UFSB disse que registrou um boletim de ocorrência. "Motivo pelo qual aguarda os procedimentos investigatórios a serem conduzidos pelas instituições competentes", diz a universidade.

O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito, já que o nome dele não foi divulgado. O espaço segue aberto para manifestação.