Fim do mundo? Brasileiras estocam kit sobrevivência em caso de apocalipse

Quanto aos “pupilos” que atrai nas redes, a maioria mulheres, Daiane afirma serem muito interessados. Além do Brasil, ela comemora a conquista de seguidores de outros países. Todos ávidos em aprender a estocar alimentos e bebidas para a chegada do apocalipse.

Quanto aos “críticos”, que constantemente dizem que ela está “louca” ou riem de seu esforço em se preparar para a “grande tribulação”, ela afirma que não leva muito em consideração. Para ela, o que importa é espalhar os avisos que ela recebe de Deus ao maior número de pessoas possível.

Acredito que essa profecia está muito perto de acontecer. A gente tem que se preparar, porque senão até os ricos vão passar fome, como eu já sonhei que aconteceria. Não adianta ter dinheiro e não ter comida para comprar. A Terra vai deixar de produzir. E isso vai acontecer no mundo todo, não é só aqui. Daiane Marques.

A importância da preparação

O UOL entrou em contato com algumas preparadoras atuantes nas redes sociais, mas a maioria respondeu que ocultar a identificação, imagem e dados do trabalho é crucial para o sucesso do trabalho. Mariana Machado, 49, atendeu ao nosso pedido. E explicou que essa aura de mistério em torno do grupo é baseada nos moldes de comportamento do tipo de sobrevivencialista conhecido como cinza (gray em inglês). É o tipo que “age nas sombras”.